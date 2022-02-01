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В МЧС объявили штормовое предупреждение: вечером густой туман

verter Сегодня, 17:150Новости
В МЧС объявили штормовое предупреждение: вечером густой туман
Сильный туман сохранится местами на территории Луганщины вечером 9 февраля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Вечером 9 февраля местами по территории региона сохранится туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 15:15 140

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