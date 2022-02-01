На Украину прибыла новая партия военно-технической помощи из Великобритании

"Восьмого-девятого февраля на Украину из Великобритании прибыл груз с военно-технической помощью - товарами военного назначения и техники для территориальных войск обороны ВСУ: бронежилеты, каски и др. Спасибо нашим партнерам за неизменную политико-дипломатическую поддержку и военную помощь", - написал Резников в Twitter.

Фото: © AP Photo / Andriy AndriyenkoГлава минобороны Украины Алексей Резников в среду сообщил о прибытии новой партии военно-технической помощи Киеву из Великобритании, передает РИА Новости.В январе 2022 года Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.