В Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

"Задержаны четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФЧетырех предполагаемых сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* задержали в Крыму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.По его словам, обыски в домах у предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"* проведены в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма и Севастополе.Как позже сообщила ФСБ, члены ячейки "Хизб-ут Тахрир"* "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".Фигуранты распространяли свою идеологию среди жителей полуострова, по местам их жительства "изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов", добавили в спецслуцжбе. Возбуждены уголовные дела."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Запрещенная в России террористическая организация.