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В Луганске сообщили реальную статистику по COVID-19

robot Сегодня, 18:000Новости
В Луганске сообщили реальную статистику по COVID-19

По состоянию на 08.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находится 845 человек с внегоспитальными пневмониями, из них 350 (41,4%) с коронавирусной пневмонией. В том числе в отделении интенсивной терапии и реанимации на лечении находится 73 пациента с внегоспитальной пневмонией, из них на ИВЛ — 11. Об этом сообщил источник в Луганской СЭС.
За сутки в учреждения здравоохранения госпитализировано 128 человек; выписано — 107 пациентов, из них умерло — 6.

«За неделю с 01.01.2020 по 08.02.2022 в ЛНР новой коронавирусной инфекцией COVID-19:
заболело всего 24714 чел. (в т. ч. в текущем году — 3194 из них: 760 (3,0%) медработников (в т. ч. 64 (2,0 %) в текущем году);
выздоровело — 19164 чел. (в т. ч. в текущем году — 1036 из них за истекшие сутки — 52.
умерло 3201 чел. (в т. ч. в текущем году — 134 из них 3 — за истекшие сутки)», — сообщил источник.

Красота и здоровье - Сегодня, 16:16 264

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