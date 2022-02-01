В Луганске сообщили реальную статистику по COVID-19



«За неделю с 01.01.2020 по 08.02.2022 в ЛНР новой коронавирусной инфекцией COVID-19:

заболело всего 24714 чел. (в т. ч. в текущем году — 3194 из них: 760 (3,0%) медработников (в т. ч. 64 (2,0 %) в текущем году);

выздоровело — 19164 чел. (в т. ч. в текущем году — 1036 из них за истекшие сутки — 52.

умерло 3201 чел. (в т. ч. в текущем году — 134 из них 3 — за истекшие сутки)», — сообщил источник.



По состоянию на 08.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находится 845 человек с внегоспитальными пневмониями, из них 350 (41,4%) с коронавирусной пневмонией. В том числе в отделении интенсивной терапии и реанимации на лечении находится 73 пациента с внегоспитальной пневмонией, из них на ИВЛ — 11. Об этом сообщил источник в Луганской СЭС.За сутки в учреждения здравоохранения госпитализировано 128 человек; выписано — 107 пациентов, из них умерло — 6.Красота и здоровье - Сегодня, 16:16 264