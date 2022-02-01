Военно-гражданская администрация Северодонецка сделала заявление по ситуации с водоснабжением города



«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению провала канализационного коллектора диаметром 500 мм на перекрестке пр. Гвардейский и ул. Автомобильная с целью уменьшения объема хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на место проведения работ, сегодня 9 февраля 2022 г. с 09:00 уменьшено давление воды в системе централизованного водоснабжения города.

В 17:00 подачу воды с нормальным давлением планируется возобновить. Ремонтные работы продолжаются», — сказано в сообщении, пишет Трибун



Управление жилищно-коммунального хозяйства Северодонецкой военно-гражданской администрации проинформировало о ситуации с водоснабжением города.Новости Региона - Сегодня, 15:09 215