Экс-президент Польши нацелился на захват Москвы из-за Украины

"Если Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве ", — заявил Валенса, добавив, что Польша в этой ситуации должна помочь соседу, собрав все силы и "предоставив их в распоряжение Украины".

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийБывший президент Польши Лех Валенса в беседе с газетой Rzeczpospolita высказался о ситуации вокруг Украины и якобы готовящемся "вторжении" России, передает РИА Новости.По словам политика, странам Запада нужно проявить жесткость. Он отметил, что раньше относился с большим уважением к российскому руководству, но сейчас Москва "зашла слишком далеко".Экс-президент утверждает, что в случае эскалации конфликта необходимо вступить в открытое противостояние с Россией.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.