Киеву от Донбасса нужна только территория с ресурсами, заявила Захарова

"Мы понимаем, что грозило бы людям этого региона в случае, если бы киевский режим осуществил задуманное - они просто были бы уничтожены. И это подтвердил президент Зеленский, недавно сказав: "кому не нравится в Донбассе, в том числе жить по киевским правилам, пусть убираются с чемоданами, уезжают". Им нужны не люди, которые будут жить в едином украинском государстве, им нужна пустая территория с ресурсами, свободная от тех людей, которые не дали себя подчинить", - заявила Захарова на своем брифинге.

Фото: © AP Photo / Vadim GhirdaВластям Украины нужны не жители Донбасса, а только пустая территория с ресурсами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.