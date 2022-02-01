Завтра в Луганске до 3 градусов тепла, снег



«С 21:00 9 февраля до 21:00 10 февраля на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами слабый снег, мокрый снег; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; на дорогах местами гололедица, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 2 — плюс 3 градуса», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 10 февраля будет колебаться от 8 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 6-8 градусов, днем — 1-3 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов ниже нуля ночью и ноль — 2 градуса выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов мороза ночью и от нуля до 2 градусов тепла днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки разной интенсивности, возможны небольшие колебания температурного фона. Погода в Луганске - Сегодня, 20:05 66