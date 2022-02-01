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Луганск и Донецк запретили ввоз сигарет на свою территорию

verter Вчера, 22:1556Новости
Луганск и Донецк запретили ввоз сигарет на свою территорию
Табачные изделия из РФ и третьих стран не попадут на прилавки в магазины ЛДНР. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭС
«Решением Единого экономического совета №38 от 8 февраля 2022 года временно запрещен ввоз табачного сырья и табачных отходов на единую таможенную территорию из Российской Федерации, а также из третьих стран», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, запрет вступает в силу с момента его опубликования. Экономика - Сегодня, 21:15 0

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