Что сказал Манолис Пилавов после того, как попробовал сосиски «Smachnoff»
Предприятие «Сельхозсервис», производящее мясную продукцию под торговой маркой «Smachnoff», поставляет на торговые прилавки новые виды колбасных изделий. Так, объем продаж минувшем году увеличился на 15% в сравнении с 2020-м.
Глава Администрации Луганска Манолис Пилавов посетил ООО «Сельхозсервис», где ознакомился со всеми этапами технологического процесса. Об этом пишет газета «21 век».
Марина Анцупова, технолог колбасного цеха ТМ «Smachnoff», проводя экскурсию по предприятию, рассказала, что здесь изготавливаются вареные колбасы, сосиски, сардели, полукопченые колбасы, копчености куриные и свиные.
Вся продукция производится строго согласно рецептуре.
«Есть рецептура, согласно которой мы набираем основное и вспомогательное сырье, основное сырье — это все, что входит в состав», — уточнила технолог.
По словам технолога, стратегия «Smachnoff» — выпуск традиционной продукции высокого качества с использованием передовых технологий и современного оборудования.
«Мы все время ищем что-то новое, прилагаем максимум усилий для того, чтобы наша продукции соответствовала высокому качеству и пользовалась спросом среди покупателей», — сказала Марина Анцупова.
Осмотрев производственные цеха и познакомившись с технологическими процессами производства, глава администрации Луганска Манолис Пилавов подчеркнул, что количество выпускаемой продукции постоянно увеличивается, а это говорит о том, что продукция действительно качественная и пользуется популярностью среди луганчан.
«Мы посетили цех по производству колбасной продукции, прошли, посмотрели технологический процесс, с которым нас ознакомили, и, в принципе, мы остались довольны тем, что в общем-то вся линейка, которая сегодня выпускается торговой маркой, она известна. Радует то, что многие, скажем вспомогательные комплектующие, которые необходимы при производстве этого продукта, закупаются у нас, в Луганске», — сказал он.
По словам Пилавова, данный ассортимент мясных изделий планируют расширить и порадовать горожан новыми видами продукции. Также среди планов предприятия выйти на рынок Донецка и Российской Федерации.
«В общем-то и Администрация города, и правительство сегодня работает над тем, чтобы наши продукты вышли на российский рынок, на рынок ДНР», — подчеркнул Манолис Пилавов. Экономика - Сегодня, 09:00 43
Глава Администрации Луганска Манолис Пилавов посетил ООО «Сельхозсервис», где ознакомился со всеми этапами технологического процесса. Об этом пишет газета «21 век».
Марина Анцупова, технолог колбасного цеха ТМ «Smachnoff», проводя экскурсию по предприятию, рассказала, что здесь изготавливаются вареные колбасы, сосиски, сардели, полукопченые колбасы, копчености куриные и свиные.
Вся продукция производится строго согласно рецептуре.
«Есть рецептура, согласно которой мы набираем основное и вспомогательное сырье, основное сырье — это все, что входит в состав», — уточнила технолог.
По словам технолога, стратегия «Smachnoff» — выпуск традиционной продукции высокого качества с использованием передовых технологий и современного оборудования.
«Мы все время ищем что-то новое, прилагаем максимум усилий для того, чтобы наша продукции соответствовала высокому качеству и пользовалась спросом среди покупателей», — сказала Марина Анцупова.
Осмотрев производственные цеха и познакомившись с технологическими процессами производства, глава администрации Луганска Манолис Пилавов подчеркнул, что количество выпускаемой продукции постоянно увеличивается, а это говорит о том, что продукция действительно качественная и пользуется популярностью среди луганчан.
«Мы посетили цех по производству колбасной продукции, прошли, посмотрели технологический процесс, с которым нас ознакомили, и, в принципе, мы остались довольны тем, что в общем-то вся линейка, которая сегодня выпускается торговой маркой, она известна. Радует то, что многие, скажем вспомогательные комплектующие, которые необходимы при производстве этого продукта, закупаются у нас, в Луганске», — сказал он.
По словам Пилавова, данный ассортимент мясных изделий планируют расширить и порадовать горожан новыми видами продукции. Также среди планов предприятия выйти на рынок Донецка и Российской Федерации.
«В общем-то и Администрация города, и правительство сегодня работает над тем, чтобы наши продукты вышли на российский рынок, на рынок ДНР», — подчеркнул Манолис Пилавов. Экономика - Сегодня, 09:00 43
Метки: {keywords}