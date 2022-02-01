Что сказал Манолис Пилавов после того, как попробовал сосиски «Smachnoff»



«Есть рецептура, согласно которой мы набираем основное и вспомогательное сырье, основное сырье — это все, что входит в состав», — уточнила технолог.





«Мы все время ищем что-то новое, прилагаем максимум усилий для того, чтобы наша продукции соответствовала высокому качеству и пользовалась спросом среди покупателей», — сказала Марина Анцупова.







«Мы посетили цех по производству колбасной продукции, прошли, посмотрели технологический процесс, с которым нас ознакомили, и, в принципе, мы остались довольны тем, что в общем-то вся линейка, которая сегодня выпускается торговой маркой, она известна. Радует то, что многие, скажем вспомогательные комплектующие, которые необходимы при производстве этого продукта, закупаются у нас, в Луганске», — сказал он.

«Мы посетили цех по производству колбасной продукции, прошли, посмотрели технологический процесс, с которым нас ознакомили, и, в принципе, мы остались довольны тем, что в общем-то вся линейка, которая сегодня выпускается торговой маркой, она известна. Радует то, что многие, скажем вспомогательные комплектующие, которые необходимы при производстве этого продукта, закупаются у нас, в Луганске», — сказал он.