

«Демонтаж самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов осуществляется согласно постановлению Совмина с целью реализации прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, на проживание в благоприятных условиях, создания условий для обеспечения пожарной безопасности и безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — рассказала Ирина Жадан.





«Большой объем работы специалистами управления был проведен и в прошлом году. Специалистами было издано 55 распоряжений Главы Администрации города о сносе (демонтаже) 60 самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объекта, из которых на сегодняшний день демонтировано 17 объектов. Работа в данном направлении продолжается», — уточнила начальник управления по вопросам земельных ресурсов городской Администрации.

