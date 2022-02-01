В Луганске опять сносят торговые киоски. Говорят — установлены незаконно
Работы по демонтажу незаконно установленных торговых павильонов в Луганске продолжаются — на протяжении нескольких лет специалисты уже демонтировали не один десяток таких объектов. Только в прошлом году специалистами было выдано 55 распоряжений о демонтаже 60 самовольно установленных объектов, хотя на данный момент демонтировано всего 17.
В мэрии уверяют, данные мероприятия будут продолжаться и дальше, ведь такие сооружения не только уродуют лицо нашего города, но и в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств не дают возможность проехать специальной технике. Об этом пишет газета «21 век»
О том, какая работа ведется в этом направлении, в ходе брифинга рассказала начальник управления по вопросам земельных ресурсов Администрации Луганска Ирина Жадан.
Еще в октябре 2016 года вступило в силу постановление Совета Министров, которым утвержден порядок сноса самовольно установленных нестационарных объектов. Инициатором и разработчиком данного документа выступила Администрация Луганска.
«Демонтаж самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов осуществляется согласно постановлению Совмина с целью реализации прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, на проживание в благоприятных условиях, создания условий для обеспечения пожарной безопасности и безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — рассказала Ирина Жадан.
Она пояснила, что не один год специалисты управления ведут работу по выявлению самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города. И в этой работе есть определенные результаты.
Так:
за 2017 год было подготовлено 34 распоряжений Главы Администрации, согласно которым сносу подлежало 106 незаконных объектов;
за 2018-й — 45 распоряжений Главы Администрации относительно демонтажа 200 самовольно установленных объектов;
в 2019 году было принято 23 распоряжения о сносе самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов;
в 2020 году было демонтировано примерно столько же.
«Большой объем работы специалистами управления был проведен и в прошлом году. Специалистами было издано 55 распоряжений Главы Администрации города о сносе (демонтаже) 60 самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объекта, из которых на сегодняшний день демонтировано 17 объектов. Работа в данном направлении продолжается», — уточнила начальник управления по вопросам земельных ресурсов городской Администрации.
Напомним, ранее начальник управления говорила о том, что демонтажу подлежат объекты, которые расположены на красных линиях и мешают прохождению коммуникаций.
«Мы смотрим на место их размещения, не портят ли они архитектурный облик города, не препятствуют ли прохождению коммуникаций, не располагаются ли на красных линиях. Уже после анализа всех этих факторов принимается соответствующее решение — либо об оформлении данного торгового павильона, либо о его демонтаже», — говорила Жадан.
При этом в мэрии отмечают, что владельцам торговых точек предложено располо-j жить модули на свободных местах городских рынков и комплексов, чтобы реализация товаров осуществлялась на законных основаниях.
Удобный город - Сегодня, 06:00 68
В мэрии уверяют, данные мероприятия будут продолжаться и дальше, ведь такие сооружения не только уродуют лицо нашего города, но и в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств не дают возможность проехать специальной технике. Об этом пишет газета «21 век»
О том, какая работа ведется в этом направлении, в ходе брифинга рассказала начальник управления по вопросам земельных ресурсов Администрации Луганска Ирина Жадан.
Еще в октябре 2016 года вступило в силу постановление Совета Министров, которым утвержден порядок сноса самовольно установленных нестационарных объектов. Инициатором и разработчиком данного документа выступила Администрация Луганска.
«Демонтаж самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов осуществляется согласно постановлению Совмина с целью реализации прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, на проживание в благоприятных условиях, создания условий для обеспечения пожарной безопасности и безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — рассказала Ирина Жадан.
Она пояснила, что не один год специалисты управления ведут работу по выявлению самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города. И в этой работе есть определенные результаты.
Так:
за 2017 год было подготовлено 34 распоряжений Главы Администрации, согласно которым сносу подлежало 106 незаконных объектов;
за 2018-й — 45 распоряжений Главы Администрации относительно демонтажа 200 самовольно установленных объектов;
в 2019 году было принято 23 распоряжения о сносе самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов;
в 2020 году было демонтировано примерно столько же.
«Большой объем работы специалистами управления был проведен и в прошлом году. Специалистами было издано 55 распоряжений Главы Администрации города о сносе (демонтаже) 60 самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объекта, из которых на сегодняшний день демонтировано 17 объектов. Работа в данном направлении продолжается», — уточнила начальник управления по вопросам земельных ресурсов городской Администрации.
Напомним, ранее начальник управления говорила о том, что демонтажу подлежат объекты, которые расположены на красных линиях и мешают прохождению коммуникаций.
«Мы смотрим на место их размещения, не портят ли они архитектурный облик города, не препятствуют ли прохождению коммуникаций, не располагаются ли на красных линиях. Уже после анализа всех этих факторов принимается соответствующее решение — либо об оформлении данного торгового павильона, либо о его демонтаже», — говорила Жадан.
При этом в мэрии отмечают, что владельцам торговых точек предложено располо-j жить модули на свободных местах городских рынков и комплексов, чтобы реализация товаров осуществлялась на законных основаниях.
Удобный город - Сегодня, 06:00 68
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