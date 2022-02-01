В Луганске заявили о высоком темпе прироста заболеваемости COVID-19



«В связи с высокими еженедельными показателями темпа прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ (ЧСПК) решила: 3.3.1. Главам администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики, руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности усилить контроль выполнения в городах и/или районах (учреждении, предприятии) мер профилактики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ», — говорится в протоколе заседания комиссии.



Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусной инфекцией поручила усилить контроль выполнения в городах и районах профилактических мер. Об этом сообщила пресс-служба правительства.Красота и здоровье - Сегодня, 07:00 211