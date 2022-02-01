В Киев продолжает поступать военная помощь от западных стран

«Сегодня „день открытых дверей“ в аэропорту Борисполь! Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины пока что», — написал министр.

В киевском международном аэропорту «Борисполь» в течение 9 февраля приземлились три самолета с западной военной помощью — два американских и один британский.Первой «ласточкой» стал военно-транспортный борт ВВС Великобритании. Вчера днем он доставил в Киев товары военного назначения для Территориальных войск обороны. Лондон предоставил Украине пуленепробиваемые жилеты, каски и другое вооружение.Вслед за этим в «Борисполе» один за другим приземлились два транспорта из США. Таким образом, общее количество американских самолетов, доставивших вооружение на Украину достигло десяти.Об этой гигантской «перемоге» с большой радостью сообщил украинский министр обороны Алексей Резников. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.По подсчетам украинского военного ведомства, всего Америка уже направила Киеву 10 партий оружия и боеприпасов, что составляет почти 800 тонн вооружения.источник