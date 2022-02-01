Сотрудники МЧС спасли жизнь водителю, заблокированного в машине после ДТП с тягачом



Авария произошла на улице Магистральной в центре Луганска. Водитель легкового автомобиля Renault Scenic, превысив скорость, не справился с управлением и столкнулся с тягачом тяжелой техники. В результате иномарка получила сильные повреждения лобовой части, а 42-летний мужчина оказался зажатым между водительским сиденьем и рулем.



«На место происшествия прибыл дежурный караул аварийно-спасательной части. С помощью гидравлического и шанцевого инструмента спасатели отодвинули водительское кресло назад, освободили и передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи», — рассказали в МЧС.



Водителя и 40-летнего пассажира автомобиля с многочисленными травмами госпитализировали в травматологическое отделение Луганской клинической больницы. Оба пострадавших находились в состоянии острой алкогольной интоксикации.

Происшествия - Сегодня, 08:02 79 Луганские спасатели деблокировали водителя из легкового автомобиля, столкнувшегося с тягачом тяжелой техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Авария произошла на улице Магистральной в центре Луганска. Водитель легкового автомобиля Renault Scenic, превысив скорость, не справился с управлением и столкнулся с тягачом тяжелой техники. В результате иномарка получила сильные повреждения лобовой части, а 42-летний мужчина оказался зажатым между водительским сиденьем и рулем.Водителя и 40-летнего пассажира автомобиля с многочисленными травмами госпитализировали в травматологическое отделение Луганской клинической больницы. Оба пострадавших находились в состоянии острой алкогольной интоксикации.Происшествия - Сегодня, 08:02 79

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