В украинских медиа комментируют решение Зеленского провести заседание Совета безопасности и обороны в Харькове

На Украине комментируют решение президента провести заседание СНБО (Совета нацбезопасности и обороны) в Харькове. В украинской прессе сообщается о том, что на это заседание планируется пригласить региональных руководителей страны, включая мэров крупных городов – областных центров. При этом в украинских медиа, комментируя решение главы государства, задались вопросом: для чего Зеленскому понадобилось проведение заседание Совета именно в Харькове?На этот вопрос пытается ответить редактор одного из украинских изданий Юрий Бутусов. По словам Бутусова, сама цель проведения заседания СНБО в Харькове в большей степени связана не с безопасностью как таковой, а с медийной составляющей – информационно-политической.Отмечается, что после своих же собственных слов для американских журналистов о том, что Харьков может быть «оккупирован российскими войсками», украинскому президенту приходится «успокаивать общественность». Сначала он заявлял в Киеве, что «поддаваться панике не надо, украинская армия сильна». Теперь же он решил отправиться в Харьков, чтобы уже на месте заявить о том, что «оккупации» этого города допускать не будут.Дополнительно указывается на то, что при снижении уровня общественной поддержки Зеленскому нужен политический пиар. Тем более пиар на фоне роста популярности мэра Киева Виталия Кличко, который, будучи председателем ассоциации мэров украинских городов, связан с работой по организации территориальной обороны.Украинский журналист Бутусов считает, что Зеленский решил показать, что именно он, а вовсе не Кличко, является организатором войск теробороны.В украинских СМИ отдельно отмечается, что впервые за несколько лет в заседании СНБО не выделен приоритетный вопрос. Считается, что именно это и является основным доказательством того факта, что заседание в Харькове будет проводиться именно ради заседания, а не для решения вопросов, связанных с безопасностью страны.источник