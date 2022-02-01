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Киев может решиться на провокации в Крыму вЂ” постпред России при ООН

root Сегодня, 10:1561Новости
Киев может решиться на провокации в Крыму вЂ” постпред России при ООН

Москва должна быть готова к возможным силовым действиям со стороны Киева против россиян в Крыму, в также в других российских регионах, граничащих с Украиной.
Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
«Не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов», — сказал он.

Постпред напомнил, что украинские власти прибегают к разным провокациям с начала карательной «антитеррористической операции» (АТО) на Донбассе в 2014 году.
«Во всяком случае призывы к таким опасным ‎действиям появляются то в украинских СМИ, то звучат от некоторых ‎безответственных украинских политиков. Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий», — сказал Гатилов.

Он констатировал, что такая политическая безответственность Киева восемь ‎лет назад привела к полномасштабным военным действиям на юго-востоке Украины.
«По ‎сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан ‎группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве», — заключил постпред.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Российской Федерацией.
Несмотря на это, Украина, США и их союзники отказываются признавать итоги голосования. Москва же неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.
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