Президент Литвы предложил разместить американские войска в стране на постоянной основе

Литовские власти считают, что стране «не хватает безопасности». Такую смысловую конструкцию использовали представители президентской администрации Литвы. При этом уже лично президент этой прибалтийской республики Гитанас Науседа выступил с конкретным предложением о том, как «уровень безопасности» повысить.По мнению Гитанаса Науседы, Литва «будет чувствовать себя в полной безопасности, если в стране на постоянной основе будет размещён военный контингент США». Отмечается, что президент Литовской республики намерен обратиться к Вашингтону для рассмотрения этой инициативы.На текущий момент в Литве на ротационной основе находится натовский батальон, в составе которого до 500 американских военнослужащих. По мнению литовского президента, этого недостаточно. Необходимо, чтобы в Литве американские войска в большем количестве находились не на ротационной, а на постоянной основе. Фактически речь идёт о создании очередной американской военной базы – в непосредственной близости от границ России.В Вильнюсе полагают, что если в стране будет размещаться большое число военнослужащих армии США, причём постоянно, то это «выступит сдерживающим фактором для России». Якобы крупное американское присутствие станет «гарантией ненападения со стороны РФ». Причём «страшилку» о возможности такого нападения прибалтийский страны сами выдумали и сами продолжают погружать себя в этот искусственно созданный страх.Хотя для американской стороны инициатива может оказаться заманчивой. От дополнительного развёртывания своих войск и военной инфраструктуры у российских границ Пентагон может и не отказаться.Особый интерес предложение Науседы к США и возможная реакция на эту инициативу американских властей вызывает на фоне российских требований о выводе иностранных контингентов НАТО из тех стран альянса, которые вошли в его состав после 1997 года.источник