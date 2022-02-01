Вопросы открытия КПВВ в Счастье и Золотом сегодня будут решать в Берлине



По словам Ермака, одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Также, украинская сторона будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

«Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения», — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и «имеет большую международную поддержку». Новости в Мире - Сегодня, 09:22 101 Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на переговорах в Берлине речь пойдет, в частности, об открытии КПВВ и освобождении пленных.По словам Ермака, одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.Также, украинская сторона будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.«Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения», — подчеркнул руководитель Офиса президента.Он добавил, что на сегодняшний день Украина является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и «имеет большую международную поддержку». Новости в Мире - Сегодня, 09:22 101

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