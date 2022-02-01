Заправки OKKO, WOG, Shell, SOCAR и KLO обвиняют в торговле фальсификатом
Бюро экономической безопасности подозревает несколько крупных украинских сетей АЗС в торговле фальсифицированным топливом и в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева, которое обнародовано в Едином госреестре судебных решений.
В частности, в определении суда говорится, что неустановленные лица организовали подпольное производство бензина, который в дальнейшем продавали в сетях:
OKKO,
WOG,
Shell,
SOCAR,
KLO,
AMIC.
Также компанию «ОККО-Ритейл» Бюро экономической безопасности подозревает в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн гривен, что имело место с сентября 2018 года по март 2020 года. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного производства.
Печерский районный суд Киева в своем решении продлил срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев — до 3 января 2023 года.
На данный момент правоохранители в рамках расследования этого уголовного производства опросили в качестве свидетелей более 20 должностных лиц, провели большое количество обысков. Однако, следователям нужно еще провести обыски в офисах и в складских помещениях определенных компаний, допросить несколько человек, а также провести несколько экспертиз и получить ряд документов по финансово-хозяйственной деятельности.
Напомним, ранее эксперты Института потребительских экспертиз провели экспертизу бензина А-95 на украинских АЗС и выяснили, что 25% этого топлива является так называемой «бодягой».
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 10:00 115
В частности, в определении суда говорится, что неустановленные лица организовали подпольное производство бензина, который в дальнейшем продавали в сетях:
OKKO,
WOG,
Shell,
SOCAR,
KLO,
AMIC.
Также компанию «ОККО-Ритейл» Бюро экономической безопасности подозревает в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн гривен, что имело место с сентября 2018 года по март 2020 года. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного производства.
Печерский районный суд Киева в своем решении продлил срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев — до 3 января 2023 года.
На данный момент правоохранители в рамках расследования этого уголовного производства опросили в качестве свидетелей более 20 должностных лиц, провели большое количество обысков. Однако, следователям нужно еще провести обыски в офисах и в складских помещениях определенных компаний, допросить несколько человек, а также провести несколько экспертиз и получить ряд документов по финансово-хозяйственной деятельности.
Напомним, ранее эксперты Института потребительских экспертиз провели экспертизу бензина А-95 на украинских АЗС и выяснили, что 25% этого топлива является так называемой «бодягой».
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 10:00 115
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