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Штормовое предупреждение в Луганске: усиление ветра до 65 км в час

verter Сегодня, 11:4558Новости
Штормовое предупреждение в Луганске: усиление ветра до 65 км в час
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Луганске и на территории Луганщины днем 10 февраля. Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии.

«Днем 10 февраля в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:50 145

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