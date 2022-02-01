Пересчет пенсий в марте: как узнать размер своей пенсии после индексации
Уже в марте в Украине ожидается ежегодная индексация пенсий всем категориям граждан. В этом году выплаты решили пересчитать даже тем пенсионерам, которым ранее не индексировали пенсии.
В Пенсионном фонде анонсировали, что минимальный размер надбавки к пенсии составит 100 грн., а средний — 550 грн.
Размер пенсии рассчитывается каждому пенсионеру индивидуально. Как известно, сумма зависит от стажа и возраста конкретного пенсионера. Чтобы не ждать марта, узнать размер своей надбавки в марте можно уже сейчас.
Точную сумму знает только Пенсионный фонд. Однако, если учесть то, что у большинства пенсионеров пенсия рассчитана с учетом средней по стране зарплаты в 5426,6 грн, а размер индексации будет составлять 14%, то можно провести несложный подсчет.
Допустим, у условного пенсионера есть 28 лет стажа и зарплата была в два раза выше средней (коэффициент 2,0).
В таком случае расчетный размер пенсии составляет 3 038,8 грн.
После надбавки в 14% - пенсия увеличится на 425,4 грн — до 3 464,2 грн.
Это чистый размер, без надбавок, которые у каждого пенсионера свои.
Учитывая то, что у большинства украинских пенсионеров пенсия ниже средней, то их выплаты вырастут примерно на 135-150 гривен.
В марте государство поднимет и социальную помощь инвалидам с детства, а также детям-инвалидам до 2100 гривен вместо нынешних 1934 грн.
Гражданам с полным страховым стажем поднимут минимальную пенсию по инвалидности. Она будет равна 2300 гривен.
Источник: Today.ua
Школа выживания - Сегодня, 11:00 275
В Пенсионном фонде анонсировали, что минимальный размер надбавки к пенсии составит 100 грн., а средний — 550 грн.
Размер пенсии рассчитывается каждому пенсионеру индивидуально. Как известно, сумма зависит от стажа и возраста конкретного пенсионера. Чтобы не ждать марта, узнать размер своей надбавки в марте можно уже сейчас.
Точную сумму знает только Пенсионный фонд. Однако, если учесть то, что у большинства пенсионеров пенсия рассчитана с учетом средней по стране зарплаты в 5426,6 грн, а размер индексации будет составлять 14%, то можно провести несложный подсчет.
Допустим, у условного пенсионера есть 28 лет стажа и зарплата была в два раза выше средней (коэффициент 2,0).
В таком случае расчетный размер пенсии составляет 3 038,8 грн.
После надбавки в 14% - пенсия увеличится на 425,4 грн — до 3 464,2 грн.
Это чистый размер, без надбавок, которые у каждого пенсионера свои.
Учитывая то, что у большинства украинских пенсионеров пенсия ниже средней, то их выплаты вырастут примерно на 135-150 гривен.
В марте государство поднимет и социальную помощь инвалидам с детства, а также детям-инвалидам до 2100 гривен вместо нынешних 1934 грн.
Гражданам с полным страховым стажем поднимут минимальную пенсию по инвалидности. Она будет равна 2300 гривен.
Источник: Today.ua
Школа выживания - Сегодня, 11:00 275
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