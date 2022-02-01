Климкин призвал закрыть границу Украины с Белоруссией

ТАСС со ссылкой на «Эспрессо».

Он подтвердил, что «контакты» Киева и Минска «происходят», Украина «многое покупает» у Белоруссии. «Лукашенко в каждом последующем интервью говорит что-то такое о нас, а мы все покупаем и покупаем», – сказал Климкин. Он усомнился, что это «безопасно и надежно» для Украины, учитывая, что «Лукашенко прямым текстом сказал, что отрежет, когда нужно, электричество».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией. Лукашенко также заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.

Антон Антоно