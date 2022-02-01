В ЛНР сообщили, что в рядах ВСУ начался поиск потенциальных дезертиров

«В этой связи, в 24-й механизированной бригаде отмечается нахождение группы морально-психологического обеспечения „Сигма“, которая проводит тестирование личного состава на предмет выявления потенциальных дезертиров и военнослужащих, сомневающихся в оправданности силового варианта решения конфликта на Донбассе», — сообщил Филипоненко.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в рамках подготовки к наступлению в Донбассе руководство ВСУ приняло решение проверить личный состав на склонность к дезертирству.Как сообщается, военное командование Украины понимает, что не все солдаты готовы отдать свои жизни за интересы узкой группы людей в Киеве.По его словам, один солдат, открыто выражавший сомнения в необходимости силового решения конфликта, уже был вывезен в неизвестном направлении.