Столтенберг заявил о планах размещения боевых групп НАТО в районе Чёрного моря

НАТО не намерена соблюдать гарантий безопасности, предложенных Россией, это следует из заявления генсека альянса Йенса Столтенберга, сделанного сегодня, 10 февраля по итогам встречи с британским премьером Борисом Джонсоном.Выступая на брифинге, Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает вариант размещения боевых групп альянса в районе Черного моря, точнее на территории Румынии. По его словам, планируется укрепить юго-восточный фланг НАТО, разместив там такие же боевые группы, какие сейчас "защищают" страны Прибалтики и Польшу, т.е. многонациональные батальоны. Будет ли присутствовать там морская составляющая, генсек ничего не сказал."(...) Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", - заявил он.Не забыл Столтенберг и об Украине, заявив, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Киеву, потому что у каждой нации есть право защищаться. Слово "Россия" там не прозвучало, но всем и так понятно, от кого должна при помощи НАТО защищаться Украина.Стоит отметить, что Румыния превращается в плацдарм НАТО на Черном море. Кроме сил альянса, которые туда только планируется перебросить, в Румынию уже передислоцируются американские военные в рамках усиления военного присутствия в Европе. Около 1 тысячи военнослужащих передислоцируется на территорию страны из Германии.источник