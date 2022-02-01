Лавров сравнил украинского министра Кулебу с Геббельсом: «Врёт на голубом глазу»



«Но это точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Совбезом ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться, что Лондон, Вашингтон или Берлин его одернет, — это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», — отметил Лавров.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявления украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, что Украина не пойдет на прямой диалог с нынешними властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По мнению российского министра, заявления Кулебы превосходят «искусство главного пропагандиста Третьего рейха».Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Лаврова.В частности, он обратил внимание на заявление Кулебы о том, что никакого прямого диалога с ОРДЛО не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен.Отметим, согласно минским соглашениям, Украина должна согласовать предоставление особого статуса Донбасса и конституционную реформу в консультациях с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы.Политика - Сегодня, 16:40 106