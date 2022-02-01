В Луганской области с 11 февраля будет установлен красный уровень эпидопасности

На территориях Закарпатской, Луганской, Хмельницкой областей с 00.00 11 февраля установлен красный уровень эпидемической опасности, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 8 февраля.«На сегодняшний день видим негативную динамику признаков эпидемической опасности на территории этих регионов, а также оговорки со стороны глав облгосадминистраций относительно потенциального риска увеличения уровня госпитализации», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.В регионах будут применяться ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для данного уровня эпидемической опасности.Главам облгосадминистраций поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, а также ежедневную оценку эпидемической ситуации в регионе, в частности, на уровне объединенных территориальных громад и при необходимости ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19.Кроме того, принять меры по развертыванию дополнительных койко-мест в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 в случае резкого роста количества госпитализированных пациентов. Красота и здоровье - Сегодня, 15:36 381