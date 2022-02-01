В Луганске продлили штормовое предупреждение до ночи



«Вечером 10 февраля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.



Сильный туман ожидается местами на территории Луганщины вечером 10 февраля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 17:30 60