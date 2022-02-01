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В Луганске продлили штормовое предупреждение до ночи

verter Сегодня, 18:4536Новости
В Луганске продлили штормовое предупреждение до ночи
Сильный туман ожидается местами на территории Луганщины вечером 10 февраля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Вечером 10 февраля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.

Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 17:30 60

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