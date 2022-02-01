Высадить 20 миллионов деревьев за год обещает Луганская облгосадминистрация

Лесники Луганщины совместно с волонтерами высадили около 8 миллионов древесных растений в 2021 году. Об этом сообщил начальник Луганского облуправления лесоохотничьего хозяйства Дмитрий Неклеса, передает пресс-служба Луганской ОГА.В том числе, в рамках программы президента «Зеленая страна» — 4,4 миллиона сеянцев.В текущем году запланирована высадка около 20 миллионов деревьев, заявил Неклеса.Новости Региона - Сегодня, 17:22 68