Высадить 20 миллионов деревьев за год обещает Луганская облгосадминистрация
Лесники Луганщины совместно с волонтерами высадили около 8 миллионов древесных растений в 2021 году. Об этом сообщил начальник Луганского облуправления лесоохотничьего хозяйства Дмитрий Неклеса, передает пресс-служба Луганской ОГА.
В том числе, в рамках программы президента «Зеленая страна» — 4,4 миллиона сеянцев.
В текущем году запланирована высадка около 20 миллионов деревьев, заявил Неклеса.
Новости Региона - Сегодня, 17:22 68
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