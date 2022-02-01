Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске на рынках военкомы раздают повестки. ФОТО

verter Сегодня, 18:4538Новости
В Луганске на рынках военкомы раздают повестки. ФОТО
Военкоматы добрались и до частных предпринимателей работающих на рынках.
По луганским рынкам недавно разносили не повестки на «службу в армию ЛНР», а распоряжение физическим-лицам-предпринимателям (ФЛП) явиться в военкомат со списками наемных работников, которые должны состоять на «воинском учете ЛНР». Об этом в социальных сетях сообщают луганчане, пишет ВВ.
Как отмечает авторы сообщений, очевидно, что с предприятиями военкомы уже разобрались и всех занесли в «базу», теперь пришла очередь частников, у которых есть наемные работники.
Целью для обязательного визита в документе указана необходимость «анализа количественного и качественного состояния мобилизационных людских ресурсов».
«Повестка» на фото выдана предпринимателю, который работает в одной из торговых точек в Краснодоне.
Политика - Сегодня, 17:17 259

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: