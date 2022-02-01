В Луганске на рынках военкомы раздают повестки. ФОТО
Военкоматы добрались и до частных предпринимателей работающих на рынках.
По луганским рынкам недавно разносили не повестки на «службу в армию ЛНР», а распоряжение физическим-лицам-предпринимателям (ФЛП) явиться в военкомат со списками наемных работников, которые должны состоять на «воинском учете ЛНР». Об этом в социальных сетях сообщают луганчане, пишет ВВ.
Как отмечает авторы сообщений, очевидно, что с предприятиями военкомы уже разобрались и всех занесли в «базу», теперь пришла очередь частников, у которых есть наемные работники.
Целью для обязательного визита в документе указана необходимость «анализа количественного и качественного состояния мобилизационных людских ресурсов».
«Повестка» на фото выдана предпринимателю, который работает в одной из торговых точек в Краснодоне.
Политика - Сегодня, 17:17 259
По луганским рынкам недавно разносили не повестки на «службу в армию ЛНР», а распоряжение физическим-лицам-предпринимателям (ФЛП) явиться в военкомат со списками наемных работников, которые должны состоять на «воинском учете ЛНР». Об этом в социальных сетях сообщают луганчане, пишет ВВ.
Как отмечает авторы сообщений, очевидно, что с предприятиями военкомы уже разобрались и всех занесли в «базу», теперь пришла очередь частников, у которых есть наемные работники.
Целью для обязательного визита в документе указана необходимость «анализа количественного и качественного состояния мобилизационных людских ресурсов».
«Повестка» на фото выдана предпринимателю, который работает в одной из торговых точек в Краснодоне.
Политика - Сегодня, 17:17 259
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