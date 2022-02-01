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Стал известен реальный размер зарплат в Луганске

verter Сегодня, 19:1528Новости
Стал известен реальный размер зарплат в Луганске
Размер средней заработной платы на предприятиях, в организациях и учреждениях города Луганска в 2021 году увеличился на 23% и составляет 22 821 руб. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов.

«Средняя заработная плата по Луганску выросла по сравнению с 2020 годом на 23% и на конец 2021 года составила 22 821 рубль», — сказал он.


Пилавов добавил, что в Луганске зарегистрировано около 3 700 юридических лиц и свыше 19 000 физических лиц-предпринимателей. Количество штатных работников луганских предприятий, организаций и учреждений к концу 2021 года составило 78 тыс. человек.

«Среднемесячная заработная плата на городских коммунальных предприятиях выросла на 23,5% и составила 17 675 рублей», — отметил глава администрации Луганска.
Экономика - Сегодня, 18:00 169

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