Стал известен реальный размер зарплат в Луганске
Размер средней заработной платы на предприятиях, в организациях и учреждениях города Луганска в 2021 году увеличился на 23% и составляет 22 821 руб. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов.
«Средняя заработная плата по Луганску выросла по сравнению с 2020 годом на 23% и на конец 2021 года составила 22 821 рубль», — сказал он.
Пилавов добавил, что в Луганске зарегистрировано около 3 700 юридических лиц и свыше 19 000 физических лиц-предпринимателей. Количество штатных работников луганских предприятий, организаций и учреждений к концу 2021 года составило 78 тыс. человек.
«Средняя заработная плата по Луганску выросла по сравнению с 2020 годом на 23% и на конец 2021 года составила 22 821 рубль», — сказал он.
Пилавов добавил, что в Луганске зарегистрировано около 3 700 юридических лиц и свыше 19 000 физических лиц-предпринимателей. Количество штатных работников луганских предприятий, организаций и учреждений к концу 2021 года составило 78 тыс. человек.
Экономика - Сегодня, 18:00 169
«Среднемесячная заработная плата на городских коммунальных предприятиях выросла на 23,5% и составила 17 675 рублей», — отметил глава администрации Луганска.
«Среднемесячная заработная плата на городских коммунальных предприятиях выросла на 23,5% и составила 17 675 рублей», — отметил глава администрации Луганска.
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