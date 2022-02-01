На Украине обвинили Россию в В«ползучей оккупацииВ» Черного моря

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook об активном стремлении России «оккупировать» Черное море.«Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории в качестве полигона. В настоящее время мы наблюдаем и обучение (войск), и накапливание оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей «для учений» – это тактика ползучей оккупации моря, которую они давно используют», — отметил глава военного ведомства Украины.По его словам, если другие государства не отреагируют должным образом на происходящее, то Россия сможет везде «применять подобную тактику».«Теперь ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!» — подытожил Резников.источник