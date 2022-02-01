Штормовое предупреждение в Луганске продлили до утра



«Ночью, утром 11 февраля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, гололедные отложения», — предупреждают синоптики.



Сильный туман и гололед ожидаются местами на территории Луганщины ночью и утром 11 февраля. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 21:52 111