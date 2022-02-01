Курс валют в Луганске на 11 февраля. Доллар дешевеет каждый день, начиная с понедельника
Госбанк информирует, что с 11 февраля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
74,7241 рубля
1 ЕВРО
85,3798 рубля
10 украинских гривен
26,7830 рубля
Вчера, 10 февраля, курс основных валют в Луганске был следующим:
1 доллар США
74,8015 рубля
1 ЕВРО
85,3784 рубля
10 украинских гривен
26,7306 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 69
1 доллар США
74,7241 рубля
1 ЕВРО
85,3798 рубля
10 украинских гривен
26,7830 рубля
Вчера, 10 февраля, курс основных валют в Луганске был следующим:
1 доллар США
74,8015 рубля
1 ЕВРО
85,3784 рубля
10 украинских гривен
26,7306 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 69
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