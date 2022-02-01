Курс валют в Луганске на 11 февраля. Доллар дешевеет каждый день, начиная с понедельника



1 доллар США

74,7241 рубля

1 ЕВРО

85,3798 рубля

10 украинских гривен

26,7830 рубля

Вчера, 10 февраля, курс основных валют в Луганске был следующим:

1 доллар США

74,8015 рубля

1 ЕВРО

85,3784 рубля

10 украинских гривен

26,7306 рубля

Экономика - Сегодня, 05:00 69 Госбанк информирует, что с 11 февраля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США74,7241 рубля1 ЕВРО85,3798 рубля10 украинских гривен26,7830 рубляВчера, 10 февраля, курс основных валют в Луганске был следующим:1 доллар США74,8015 рубля1 ЕВРО85,3784 рубля10 украинских гривен26,7306 рубляЭкономика - Сегодня, 05:00 69

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