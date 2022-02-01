В прошлом году 15 тысяч луганчан получили денежные выплаты от города





«За год 15 тысяч человек получили адресную материальную помощь», — сказал он.



Пилавов добавил, что 41 луганская семья получила компенсацию на приобретение твердого бытового топлива.



«5 368 человек получили разовую денежную помощь ко Дню Победы», — отметил глава администрации Луганска.

Удобный город - Сегодня, 06:00 115 Единоразовую материальную помощь в 2021 году получили 15 тыс. жителей Луганска, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава городской администрации Манолис Пилавов.Пилавов добавил, что 41 луганская семья получила компенсацию на приобретение твердого бытового топлива.Удобный город - Сегодня, 06:00 115

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