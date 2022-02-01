В Луганской области уровень безработицы в 1,5 раза выше, чем в среднем по Украине

В Луганской области растет количество безработных. Уровень безработицы в 1,5 раза выше, чем в среднем по Украине, пишет Первая полоса, ссылясь на Главное управление статистики. В 2021 году численность безработных в Луганской области увеличилась и составила 52,8 тыс человек. Уровень безработицы — 15,9% (в среднем по Украине этот показатель составлял 9,7%). Об этом на брифинге 8 февраля сообщил директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский.По данным Главного управления статистики в Луганской области, численность занятого населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ в среднем за 9 месяцев 2021 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 280,3 тыс человек, уровень занятости — 56,1%.Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости области, составило 3,4 тысячи.Количество вакансий в базе данных службы занятости Луганской области составило 18,3 тыс, 80,9% вакансий были укомплектованы.Услугами областной службы занятости воспользовались 53,5 тыс граждан, из них статус безработного имели 26,2 тыс лиц, работу получили 15,3 тыс человек (на 1,9 тыс человек или 10,8% меньше, чем в 2020 году).Новости Региона - Сегодня, 07:00 10