Жители Луганска производят более полумиллиона кубометров мусора в год



«Всего за 2021 год с территории Луганска вывезено более 506 тысяч кубометров твердых бытовых отходов, в том числе 14 тысяч кубометров крупногабаритных отходов и 4,7 тысячи кубометров ремонтно-строительных отходов», — сказал он.



Специалисты городского коммунального предприятия «Луганский центр утилизации отходов» (ЛЦУО) в 2021 году вывезли с территории города Луганска более 506 тыс. куб. м мусора. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава городской администрации Манолис Пилавов.Пилавов добавил, что сотрудники ЛЦУО за год ликвидировали почти 48 тыс. куб. м микросвалок в разных районах города, что на 79% больше, чем в 2020 году.Как сообщалось ранее, в 2020 году специалисты ЛЦУО вывезли с территории города Луганска более 550 тыс. куб. м мусора Удобный город - Сегодня, 08:00 55