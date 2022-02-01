«Ощадбанк» может не справиться с выдачей новых карт пенсионерам в марте. Ожидаются огромные очереди



Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на «Дом».

Министр подчеркнула, что политическим решением руководства Украины действие карточек продлевалось в связи с пандемией COVID-19, но из-за ограничений в пересечении линии соприкосновения (со стороны незаконных вооруженных формирований, — ред.) количество людей, которые едут на подконтрольные территории, чтобы пройти идентификацию и получить новые карты, остается очень маленьким.



«Люди не едут. Если и едут, то в очень малом количестве. И не проходят идентификацию. Уже на сегодняшний день «Ощадбанк» сигнализирует, если мы не начнем такую идентификацию и прохождение процедуры в феврале, то в марте способности банка не дадут возможности, даже если так случится и люди приедут, получить обновленные карточки. Это приведет в определенной степени к коллапсу, это приведет к огромной проблеме. И люди будут лишены права получить причитающиеся им выплаты», — пояснила Верещук.

Эту проблему министр обговорила с главой ОБСЕ.

Напомним, ранее «Ощадбанк» заявлял, что до 1 января 2022 года ВПЛ смогут пользоваться платежными карточками, срок действия которых истекает. Их не должны были блокировать во время карантина — до 31 декабря.

Позже стало известно, что, начиная с 1 апреля 2022 года, «Ощадбанк» прекратит использование указанных выше платежных карт ВПЛ. Новости Региона - Сегодня, 07:15 262 Очень мало жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей едут на подконтрольную территорию за новыми картами «Ощадбанка». Это может привести к тому, что в марте — последнем месяце действия старых карт — банк не сможет выдать новые карты всем. Про это рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге по итогам встречи с главой ОБСЕ Збигневом Рау.Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на «Дом».Министр подчеркнула, что политическим решением руководства Украины действие карточек продлевалось в связи с пандемией COVID-19, но из-за ограничений в пересечении линии соприкосновения (со стороны незаконных вооруженных формирований, — ред.) количество людей, которые едут на подконтрольные территории, чтобы пройти идентификацию и получить новые карты, остается очень маленьким.«Люди не едут. Если и едут, то в очень малом количестве. И не проходят идентификацию. Уже на сегодняшний день «Ощадбанк» сигнализирует, если мы не начнем такую идентификацию и прохождение процедуры в феврале, то в марте способности банка не дадут возможности, даже если так случится и люди приедут, получить обновленные карточки. Это приведет в определенной степени к коллапсу, это приведет к огромной проблеме. И люди будут лишены права получить причитающиеся им выплаты», — пояснила Верещук.Эту проблему министр обговорила с главой ОБСЕ.Напомним, ранее «Ощадбанк» заявлял, что до 1 января 2022 года ВПЛ смогут пользоваться платежными карточками, срок действия которых истекает. Их не должны были блокировать во время карантина — до 31 декабря.Позже стало известно, что, начиная с 1 апреля 2022 года, «Ощадбанк» прекратит использование указанных выше платежных карт ВПЛ. Новости Региона - Сегодня, 07:15 262

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