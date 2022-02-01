Украинский генерал пожаловался на "бумажную" армию

"Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных. Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге", — рассказал он.

"Это привело к тому, что называется, в моем понимании, "мышиная возня", которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались", — добавил генерал.

Фото: © AP Photo / Andrew MarienkoОтсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к возникновению в ВСУ поколения "бумажной армии", заявил в интервью "Новому времени" генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос, передает РИА Новости.По его словам, оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму, подразделения оценивали по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов.При этом позднее выросло поколение "Power Point-рейнджеров", которые росли на том, что делали презентации и слайды, посетовал Кривонос.Ранее Кривонос заявлял, что за пять лет из ВСУ уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам численность украинской армии выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями военного руководства.