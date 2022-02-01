Постпред США при ООН продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений

"Мы хотим, чтобы они (Россия) отвели свои войска от границы (с Украиной). Часть Минских соглашений предусматривает вывод их войск из Крыма, но они этого не сделали", - говорится во фрагменте интервью, посвященном ситуации вокруг Украины.

Фото: © AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПостоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений, заявив, что в них якобы прописан вывод российских войск из Крыма, передает РИА Новости.В четверг вечером пресс-служба миссии США разослала текст интервью своего постпреда британскому телеканалу.Однако российское присутствие в Крыму, который стал легитимной частью России на основании референдума в марте 2014 года, никогда не было предметом каких-либо соглашений. В примечании к тексту интервью пресс-служба постпредства уточнила, что в действительности речь должна идти о "восточных областях Украины".