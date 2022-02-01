Валиевой разрешили продолжить выступление на Олимпиаде после отстранения

"Спортсменка опротестовала временное отстранение, Девятого февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Обоснование данного решения будет доведено до всех заинтересованных сторон в кратчайшее время", — говорится в релизе.

"Мы слышим разные кривотолки, идет шум, мы ожидаем, что будет дополнительное объяснение, хотя основной документ есть. МОК на 100 процентов против допинга, мы проводим глубокие расследования каждого случая. Но этот случай до конца не проанализирован. Тем более речь идет о несовершеннолетней девушке. Дело идет", — добавил он.

Фото: © РИА Новости / Алексей ФилипповДопинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин, ее временное отстранение сняли 9 февраля, говорится в релизе Международного агентства тестирования (ITA), передает РИА Новости.Пятнадцатилетняя спортсменка участвовала в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе сборной России, выигравшей золотые медали. Церемонию награждения призеров перенесли сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределенное время. В МОК сообщили РИА Новости, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames написало, что задержка связана с допинг-пробой Валиевой.В ITA подтвердили, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат, о котором антидопинговая лаборатория в Стокгольме уведомила 8 февраля, после чего Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на Валиеву временное отстранение.В ITA заявили, что МОК опротестует действия РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет ISU после полного рассмотрения дела Валиевой.Глава пресс-службы МОК Марк Адамс, комментируя ситуацию с Валиевой, заявил, что этот случай еще предстоит проанализировать, подчеркнув, что разрешение возобновить выступления не связано с возрастом фигуристки.Валиева проводит первый сезон во взрослом катании и не проиграла ни одного турнира. В ее активе победы на чемпионатах Европы и России, также ей принадлежат мировые рекорды в обеих программах и по их сумме.Спортсменка должна принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. Короткая программа пройдет 15 февраля, произвольная — 17 февраля.