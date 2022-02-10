Донбасс. Оперативная лента военных событий 11.02.2022

"За истекшие сутки 10 февраля, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 10.02.202209:55Вооруженные формирования Украины (ВФУ) три раза открывали огонь по территории ДНР в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в СЦКК.Обстрелы зафиксированы в районе села Веселое и поселка Лозовое на донецком направлении; поселка Гольмовский на горловском направлении. Выпущено 37 боеприпасов калибром свыше 12,7 мм. Применялись гранатометы и стрелковое оружие.О жертвах среди мирного населения и новых разрушениях информация не поступала.09:00По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали.