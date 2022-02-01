Более 2,5 тысяч раз вызывали спасателей жители Луганска в 2021 году



«Сотрудники городской аварийно-спасательной службы за год совершили 2 564 выезда по обращениям луганчан», — сказал он.





«Кроме того, специалистами службы удалены 869 аварийно-опасных деревьев и обрезаны ветки на 1 492 деревьях, что на 21% больше, чем в предыдущем году», — добавил глава администрации Луганска.



Сотрудники городской аварийно-спасательной службы (АСС) Луганска в 2021 году осуществили почти 2,6 тыс. выездов по обращениям горожан. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава столичной администрации Манолис Пилавов.Пилавов уточнил, что в ходе выездов «спасены 23 человека, открыты 293 двери, ликвидированы 22 затора на реках Лугань и Ольховая, а также последствия обрушения конструкций 14 зданий».Он отметил, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции сотрудники АСС на протяжении года «провели дезинфекцию 9 638 маршрутных транспортных средств, 6 345 павильонов ожидания общественного транспорта, 293 раза обработали пешеходные переходы на территории города и 113 раз — скамейки в парке 1 Мая». Удобный город - Сегодня, 10:00 11