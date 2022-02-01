В Киеве обратились к СМИ после интервью Пушилина Reuters
Министры иностранных дел и культуры Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко призвали украинских и иностранных журналистов полагаться на факты при освещении конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.
Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили об активизации работы иностранных СМИ на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В частности, журналисты Reuters взяли интервью у главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. В МИД Украины раскритиковали Reuters за интервью.
"Война в Донецкой и Луганской областях является международным вооруженным конфликтом. Этой позиции придерживается не только Украина, но и международное сообщество. У российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске нет никакой субъектности: ни в переговорном процессе, ни в принятии решений. Мы просим украинских и иностранных журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире", — говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД.
Министры отметили, что Украина защищает стандарты свободы медиа и всячески поощряет независимую журналистику.
"В то же время, как страна, которая на собственном опыте знает, какой вред несет российская пропаганда, мы призываем украинские и международные медиа не поддаваться ей", — говорится в заявлении.
Кроме того, министры напомнили, что журналисты любой страны имеют право посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения, но любой другой способ посещения является нарушением и предусматривает санкции.
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