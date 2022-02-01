В Киеве обратились к СМИ после интервью Пушилина Reuters

"Война в Донецкой и Луганской областях является международным вооруженным конфликтом. Этой позиции придерживается не только Украина, но и международное сообщество. У российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске нет никакой субъектности: ни в переговорном процессе, ни в принятии решений. Мы просим украинских и иностранных журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире", — говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД.

"В то же время, как страна, которая на собственном опыте знает, какой вред несет российская пропаганда, мы призываем украинские и международные медиа не поддаваться ей", — говорится в заявлении.

Фото: © AP Photo / Vadim GhirdaМинистры иностранных дел и культуры Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко призвали украинских и иностранных журналистов полагаться на факты при освещении конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили об активизации работы иностранных СМИ на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В частности, журналисты Reuters взяли интервью у главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. В МИД Украины раскритиковали Reuters за интервью.Министры отметили, что Украина защищает стандарты свободы медиа и всячески поощряет независимую журналистику.Кроме того, министры напомнили, что журналисты любой страны имеют право посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения, но любой другой способ посещения является нарушением и предусматривает санкции.