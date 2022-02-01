

«Все участники «нормандского формата» заинтересованы, чтобы процесс в ТКГ был эффективным. Последнее время, к сожалению, ТКГ не принимало решений», — подчеркнул Ермак.





«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились, что нормандский формат во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации Минских соглашений. Нормандский формат — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — сообщил он.

