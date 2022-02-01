Итоги встречи в нормандском формате — прошла безрезультатно
Встреча в «нормандском формате», завершившаяся в Берлине в ночь на пятницу, 11 февраля, не принесла прогресса в переговорах по Донбассу на фоне сохраняющейся напряженности на границе России и Украины.
Консультации с участием представителей Германии, Франции, России и Украины продолжались более девяти часов.
«Это были сложные переговоры, в которых были выявлены разные позиции и различные варианты решения», — рассказал Reuters собеседник в германо-французских дипломатических кругах.
В то же время стороны были едины во мнении, что нужно придерживаться минских договоренностей, достигнутых в 2014 году. Участники переговоров намерены продолжить работу над полной реализацией этих договоренностей, отметил источник.
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу должна активизировать работу
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что участникам переговоров не удалось согласовать совместное заявление, но все они выступили за «разблокирование и активизацию работы Трехсторонней контактной группы)».
«Все участники «нормандского формата» заинтересованы, чтобы процесс в ТКГ был эффективным. Последнее время, к сожалению, ТКГ не принимало решений», — подчеркнул Ермак.
Следующее заседание ТКГ должно пройти 2 марта.
Глава офиса Владимира Зеленского также добавил, что новая встреча «нормандской четверки» состоится очень скоро.
Козак: Вопрос четырехстороннего саммита не поднимался
Переговоры «нормандской четверки», которые длились более 8,5 часов, завершились безрезультатно. Таким заявлением в пятницу, 11 февраля, поделился заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на итоговой пресс-конференции.
«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились, что нормандский формат во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации Минских соглашений. Нормандский формат — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — сообщил он.
По словам Дмитрия Козака, участники консультаций в Берлине «не обсуждали возможности встречи лидеров четырех стран».
«В этой ситуации никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для этого», — заявил Козак, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс».
В ходе встречи в Берлине о следующей встрече политсоветников пока тоже не договорились. По его словам, необходимо дождаться встречи контактной группы и посмотреть, как она пройдет.
Дмитрий Козак также заявил, что Берлин и Париж якобы «с пониманием относятся» к необходимости диалога между Киевом и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако «готовности проявить достаточной твердости» не проявляют.
Новости в Мире - Сегодня, 12:06 124
Консультации с участием представителей Германии, Франции, России и Украины продолжались более девяти часов.
«Это были сложные переговоры, в которых были выявлены разные позиции и различные варианты решения», — рассказал Reuters собеседник в германо-французских дипломатических кругах.
В то же время стороны были едины во мнении, что нужно придерживаться минских договоренностей, достигнутых в 2014 году. Участники переговоров намерены продолжить работу над полной реализацией этих договоренностей, отметил источник.
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу должна активизировать работу
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что участникам переговоров не удалось согласовать совместное заявление, но все они выступили за «разблокирование и активизацию работы Трехсторонней контактной группы)».
«Все участники «нормандского формата» заинтересованы, чтобы процесс в ТКГ был эффективным. Последнее время, к сожалению, ТКГ не принимало решений», — подчеркнул Ермак.
Следующее заседание ТКГ должно пройти 2 марта.
Глава офиса Владимира Зеленского также добавил, что новая встреча «нормандской четверки» состоится очень скоро.
Козак: Вопрос четырехстороннего саммита не поднимался
Переговоры «нормандской четверки», которые длились более 8,5 часов, завершились безрезультатно. Таким заявлением в пятницу, 11 февраля, поделился заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на итоговой пресс-конференции.
«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились, что нормандский формат во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации Минских соглашений. Нормандский формат — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — сообщил он.
По словам Дмитрия Козака, участники консультаций в Берлине «не обсуждали возможности встречи лидеров четырех стран».
«В этой ситуации никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для этого», — заявил Козак, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс».
В ходе встречи в Берлине о следующей встрече политсоветников пока тоже не договорились. По его словам, необходимо дождаться встречи контактной группы и посмотреть, как она пройдет.
Дмитрий Козак также заявил, что Берлин и Париж якобы «с пониманием относятся» к необходимости диалога между Киевом и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако «готовности проявить достаточной твердости» не проявляют.
Новости в Мире - Сегодня, 12:06 124
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