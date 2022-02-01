В Симферополе не смогли выбрать главу города

"В связи с отсутствием необходимого количества кандидатов конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополя республики Крым признан несостоявшимся", - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Фото: © РИА Новости / Александр ПолегенькоКонкурс на замещение должности главы администрации Симферополя не состоялся и будет перенесен из-за отсутствия достаточного числа кандидатов, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, передает РИА Новости.В январе решением конкурсной комиссии проведение конкурса было назначено на 11 февраля.Для участия в конкурсе было подано четыре пакета документов, двум кандидатам после их проверки было отказано в участии, один кандидат отозвал свое заявление, добавил Гоцанюк.В конце декабря работавший на посту главы администрации Симферополя с апреля 2021 года Валентин Демидов написал заявление об увольнении. Он был пятым с 2014 года главой администрации города. Новым исполняющим обязанности главы администрации Симферополя после отставки Демидова был назначен первый заместитель администрации Максим Балахонов.