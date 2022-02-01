

«На словах у нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе — проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, — даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов [Донбасса]. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», — пояснил замглавы администрации президента РФ.



«На словах у нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе — проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, — даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов [Донбасса]. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», — пояснил замглавы администрации президента РФ.



«Должны были в этих формулировках прозвучать цитаты, мы даже их в кавычках предложили записать в наше итоговое заявление, но Украина категорически отказалась это делать. Именно поэтому затянулись так долго переговоры», — заключил Козак.





«Сегодня, к сожалению, ситуация патовая. Я уверен, что единственный международный эффективный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта, это «нормандский формат». Необходимо, чтобы коллеги сконцентрировались и сформулировали конкретные идеи, каким образом можно завершить этот конфликт», — подчеркнул он.





«Сегодня на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточено значительно количество войск и вооружений. Но насколько Украина готова решить вопрос военным, а не политическим путем, сказать весьма трудно», — сказал он.





«Без единой позиции в «нормандском формате» в минском переговорном процессе согласия не будет, его нет уже восемь лет», — сказал он.

«Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений минских соглашений в «нормандском формате» имеет отрицательную, разрушительную роль, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе», — указал Козак.





«Берлин и Париж с пониманием относятся к тем требованиям, тем позициям, которые мы заявляли сегодня на переговорном процессе: политический процесс должен начаться — в консультациях, в обсуждениях с представителями Донбасса», — сказал он.





«Как мне показалось, на позиции Украины эта параллельная дипломатия практически не отразилась, судя по той позиции, которую они занимали сегодня на переговорах в «нормандском формате», — заключил он.





«Готовность [Франции и Германии] надавить на Киев [в вопросе выполнения минских соглашений] не увидел. Увидел попытки найти какую-то удобную нишу для того, чтобы Украина продолжала ту линию, которую проводила на протяжении предыдущих восьми лет», — сказал он.





«Пока мы находимся в ситуации неопределенности, и все зависит от действий официального Киева», — охарактеризовал он положение дел в переговорном процессе по внутриукраинскому урегулированию.





«Я даже призвал украинцев, если у них появятся какие-то идеи и мысли для того, чтобы продвигаться по требованиям выполнения минских соглашений, то чтобы они созвали немедленно внеочередное заседание контактной группы, потому что следующее будет через три недели, и внесли свои предложения о будущем статусе Донбасса, либо отреагировали на предложения Донбасса», — добавил Козак.

«Украина взяла молчаливую паузу, чтобы подумать, — продолжил он. — Мы с Германией и Францией будем мониторить, и если будут практические шаги по продвижению переговорного процесса в соответствии с комплексом мер и будут выявлены какие-то разногласия между представителями Донбасса и представителями правительства Украины, которые требуют нашего рассмотрения, мы готовы вмешаться и оказать содействие для того, чтобы стороны конфликта договорились по этим разногласиям».





«Мы эти вопросы безопасности сегодня не обсуждали», — сказал он.



О ходе и результатах переговоров политических советников лидеров «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) касающиеся интерпретации минских соглашений, рассказал журналистам заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом пишет ТАСС.«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились о том, что «нормандский формат» во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации минских соглашений, поскольку «нормандский формат» — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — сказал он.Он подчеркнул, что Украина проявила непреклонную позицию, отказавшись преодолевать разногласия по вопросам будущего постконфликтного урегулирования ситуации в Донбассе.По его словам, стороны на встрече «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».«Патовая ситуация»Ситуация в урегулировании на Украине является патовой, заявил Козак.«Донбасс последние два-три года бьется, как рыба об лед, вносит различного рода идеи и предложения, дорожные карты, законопроекты, — продолжил Козак. — На них нет реакции никакой. Ни Украина, ни представители Германии и Франции не могут назвать ни одно обязательство, от которого отказывается Донбасс».Он подчеркнул, что Россия занимает последовательную позицию, исходя из необходимости выполнения минских соглашений, однако также не видит отклика от своих партнеров.Пути решения конфликтаТрудно сказать, насколько Украина сегодня готова решить конфликт военным, а не политическим путем, заявил Козак.Прогресс в минском переговорном процессе, которого нет уже восемь лет, может быть достигнут только при единой позиции всех участников «нормандского формата», заявил Козак.Он подчеркнул, что в соответствии с минскими соглашениями, «все содержательные вопросы должны решаться именно в минском переговорном процессе, в трехсторонней контактной группе, где представлена Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской республик.Позиция Германии и ФранцииФранция и ФРГ с пониманием относятся к позиции РФ на переговорах в «нормандском формате» по урегулированию украинского кризиса, заявил Козак.Отвечая на вопрос о влиянии на Киев дипломатической активности Запада, Козак заявил, что это почти не сказалось на позиции Украины.Российская сторона не увидела готовность Франции и Германии оказать давление на Киев в вопросе выполнения минских соглашений, продемонстрированы лишь попытки занять удобную нишу для того, чтобы украинские власти продолжали проводимую ранее линию, заявил Козак.«Состояние неопределенности»Переговорный процесс по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины находится в состоянии неопределенности, выход из которого зависит от дальнейших шагов киевских властей, заявил Козак.Как сообщил российский представитель, по итогам переговоров на словах «без оформления письменных документов» была достигнута договоренность о том, что Россия, Германия и Франция в рамках «нормандского формата» будут «мониторить поведение Украины на очередном или внеочередном заседании контактной группы».Замглавы администрации президента РФ напомнил о том, что участники «нормандской четверки» могут лишь давать свои рекомендации. «Мы не можем принимать какие-то обязательные решения», — добавил он.Вопросы безопасностиПолитические советники лидеров стран «нормандской четверки» не обсуждали вопросы безопасности на встрече в Берлине, заявил Козак.Предыдущие переговоры политических советников лидеров «нормандского формата» прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проведенная в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов.Новости в Мире - Сегодня, 12:32 149