

«Мы продолжаем сокращать состав нашего посольства, — сказал Блинкен. — Мы также ясно заявили, что американцы, находящиеся на Украине, должны покинуть ее сейчас».



Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил призыв к американцам, находящимся на Украине, немедленно покинуть эту страну. Об этом он заявил в пятницу в Мельбурне в ходе совместной пресс-конференции с руководителями внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии.Новости в Мире - Сегодня, 13:21 195