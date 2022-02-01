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Американцы, находящиеся на Украине, должны покинуть ее сейчас, — повторно заявил Госсекретарь США

verter Сегодня, 15:1549Новости
Американцы, находящиеся на Украине, должны покинуть ее сейчас, — повторно заявил Госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил призыв к американцам, находящимся на Украине, немедленно покинуть эту страну. Об этом он заявил в пятницу в Мельбурне в ходе совместной пресс-конференции с руководителями внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии.

«Мы продолжаем сокращать состав нашего посольства, — сказал Блинкен. — Мы также ясно заявили, что американцы, находящиеся на Украине, должны покинуть ее сейчас».

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