В Луганске в 2021 году вернули обманутым потребителям почти 660 тыс. руб.



«За год рассмотрено 846 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей. Оказана помощь по возврату 659 тысяч рублей за некачественный товар и оказанные услуги ненадлежащего качества, произведен обмен товаров на сумму в 668 тысяч рублей», — рассказал он.



Специалисты управления по вопросам торговли и сферы услуг администрации Луганска в 2021 году помогли потребителям, обратившимся на горячую линию и в специальные консультационные пункты, вернуть почти 660 тыс. рублей за некачественный товар. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава столичной администрации Манолис Пилавов.Напомним, на горячую линию по вопросам защиты прав потребителей жители Луганска могут обратиться по телефону: (0642) 58 07 37. Удобный город - Сегодня, 14:45 2