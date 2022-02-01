Как работают предприятия Луганска. Кто ожил, а кто нет



«Объем реализованной промышленной продукции по предприятиям города на 8% превысил показатели 2020 года», — сказал он.





«В 2021 году по сравнению с 2020 годом луганские пищевики реализовали продукции на 4% больше, а к допандемийному 2019 году прирост составил 22%. Этому способствовали запуск предприятиями отрасли новых производств и выпуск ряда новых видов продукции», — отметил глава администрации.





«К примеру, ПАО «Луганск-Нива» в 2021 году в три раза по сравнению с предыдущим годом увеличило выпуск круп, закупив фотосепаратор для улучшения качества выпускаемой продукции», — уточнил Пилавов.





«Луганская продукция бытовой химии остается востребована на рынке благодаря соотношению цены и качества. Завод бытовой химии «Милам» в 2021 году произвел продукции на четверть больше, чем в 2020-м. Торговый дом «Мах-Хим» планирует в следующем году увеличить объем производства на треть», — рассказал он.





«Это позволило увеличить объемы реализации по отрасли в 2021 году на 8% к уровню 2020 года. Химфармзавод выпустил 14 видов новых наименований продукции, 4 из которых уже поступили в продажу, а фабрика «Лугмедфарм» разработала оригинальные лекарственные препараты, производимые из растительного сырья», — проинформировал мэр Луганска.

