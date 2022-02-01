Как работают предприятия Луганска. Кто ожил, а кто нет
Объем реализации продукции предприятий Луганска в 2021 году увеличился на 8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов.
«Объем реализованной промышленной продукции по предприятиям города на 8% превысил показатели 2020 года», — сказал он.
Пилавов уточнил, что в структуре перерабатывающей промышленности по объему реализованной продукции продолжает расти доля металлургии, которая составляет 9,8%, машиностроения — 14%, производства резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей неметаллической минеральной продукции.
«В 2021 году по сравнению с 2020 годом луганские пищевики реализовали продукции на 4% больше, а к допандемийному 2019 году прирост составил 22%. Этому способствовали запуск предприятиями отрасли новых производств и выпуск ряда новых видов продукции», — отметил глава администрации.
Он рассказал, что предприятия пищевой отрасли «значительно расширили ассортимент выпускаемой продукции, чему способствовала проведенная модернизация оборудования».
«К примеру, ПАО «Луганск-Нива» в 2021 году в три раза по сравнению с предыдущим годом увеличило выпуск круп, закупив фотосепаратор для улучшения качества выпускаемой продукции», — уточнил Пилавов.
Мэр Луганска отметил, что в 2021 году на 14% нарастили объемы реализации металлургические предприятия, на 42% - предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции.
«Луганская продукция бытовой химии остается востребована на рынке благодаря соотношению цены и качества. Завод бытовой химии «Милам» в 2021 году произвел продукции на четверть больше, чем в 2020-м. Торговый дом «Мах-Хим» планирует в следующем году увеличить объем производства на треть», — рассказал он.
Пилавов добавил, что постоянно расширяют ассортимент продукции производители фармацевтических товаров — фармацевтическая фабрика «Лугмедфарм» и Луганский химико-фармацевтический завод.
«Объем реализованной промышленной продукции по предприятиям города на 8% превысил показатели 2020 года», — сказал он.
Пилавов уточнил, что в структуре перерабатывающей промышленности по объему реализованной продукции продолжает расти доля металлургии, которая составляет 9,8%, машиностроения — 14%, производства резиновых и пластмассовых изделий, а также прочей неметаллической минеральной продукции.
«В 2021 году по сравнению с 2020 годом луганские пищевики реализовали продукции на 4% больше, а к допандемийному 2019 году прирост составил 22%. Этому способствовали запуск предприятиями отрасли новых производств и выпуск ряда новых видов продукции», — отметил глава администрации.
Он рассказал, что предприятия пищевой отрасли «значительно расширили ассортимент выпускаемой продукции, чему способствовала проведенная модернизация оборудования».
«К примеру, ПАО «Луганск-Нива» в 2021 году в три раза по сравнению с предыдущим годом увеличило выпуск круп, закупив фотосепаратор для улучшения качества выпускаемой продукции», — уточнил Пилавов.
Мэр Луганска отметил, что в 2021 году на 14% нарастили объемы реализации металлургические предприятия, на 42% - предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции.
«Луганская продукция бытовой химии остается востребована на рынке благодаря соотношению цены и качества. Завод бытовой химии «Милам» в 2021 году произвел продукции на четверть больше, чем в 2020-м. Торговый дом «Мах-Хим» планирует в следующем году увеличить объем производства на треть», — рассказал он.
Пилавов добавил, что постоянно расширяют ассортимент продукции производители фармацевтических товаров — фармацевтическая фабрика «Лугмедфарм» и Луганский химико-фармацевтический завод.
Экономика - Сегодня, 14:35 55
«Это позволило увеличить объемы реализации по отрасли в 2021 году на 8% к уровню 2020 года. Химфармзавод выпустил 14 видов новых наименований продукции, 4 из которых уже поступили в продажу, а фабрика «Лугмедфарм» разработала оригинальные лекарственные препараты, производимые из растительного сырья», — проинформировал мэр Луганска.
«Это позволило увеличить объемы реализации по отрасли в 2021 году на 8% к уровню 2020 года. Химфармзавод выпустил 14 видов новых наименований продукции, 4 из которых уже поступили в продажу, а фабрика «Лугмедфарм» разработала оригинальные лекарственные препараты, производимые из растительного сырья», — проинформировал мэр Луганска.
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