Важная информация для школьников Рубежного и их родителей.



Так, во исполнение письма Министерства образования и науки Украины от 25.01.2022 г. № 1/1267-22 «О принятии организационных мер по противодействию распространению COVID-19», письма Луганского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины от 08.02. 2022 г. № 161 «Об эпидемической ситуации с заболеванием COVID-19 и ОРВИ в городе» и с целью недопущения распространения заболеваемости среди школьников и учителей COVID-19 и ОРВИ, с 14 февраля образовательный процесс:

для учащихся 2-11 классов учреждений общего среднего образования города и Голубовской гимназии продолжается на дистанционной форме обучения;

для учащихся 2-11 классов Кудряшевской гимназии, Булгаковской гимназии, Варваровского лицея продолжается в очной форме обучения;

для учащихся 1 классов всех заведений общего среднего образования объявлены дополнительные каникулы.

Новости Региона - Сегодня, 13:00 222 В Рубежанском городском совете сообщили важную информацию для школьников и их родителей.Так, во исполнение письма Министерства образования и науки Украины от 25.01.2022 г. № 1/1267-22 «О принятии организационных мер по противодействию распространению COVID-19», письма Луганского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины от 08.02. 2022 г. № 161 «Об эпидемической ситуации с заболеванием COVID-19 и ОРВИ в городе» и с целью недопущения распространения заболеваемости среди школьников и учителей COVID-19 и ОРВИ, с 14 февраля образовательный процесс:для учащихся 2-11 классов учреждений общего среднего образования города и Голубовской гимназии продолжается на дистанционной форме обучения;для учащихся 2-11 классов Кудряшевской гимназии, Булгаковской гимназии, Варваровского лицея продолжается в очной форме обучения;для учащихся 1 классов всех заведений общего среднего образования объявлены дополнительные каникулы.Новости Региона - Сегодня, 13:00 222

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